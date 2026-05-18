« Les Américains ont présenté des propositions, et nous avons également présenté nos points de vue », affirme le porte-parole de la diplomatie iranienne

L’Iran affirme que les discussions avec les États-Unis se poursuivent via une médiation pakistanaise « Les Américains ont présenté des propositions, et nous avons également présenté nos points de vue », affirme le porte-parole de la diplomatie iranienne

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a affirmé lundi que les discussions avec les États-Unis se poursuivent par l’intermédiaire d’une médiation pakistanaise.

« Ils ont alimenté des spéculations sur l’enrichissement et les matières uraniums, mais nous avons indiqué que cela n’avait aucun fondement », a déclaré Esmaeil Baqaei, selon des propos rapportés par l’agence iranienne Mehr.

« Les Américains ont présenté des propositions, et nous avons également présenté nos points de vue », a-t-il ajouté.

Le porte-parole iranien a également réagi à un projet de résolution américano-bahreïni concernant le détroit d’Ormuz, estimant que le Conseil de sécurité des Nations unies « ne peut pas accuser l’Iran de porter atteinte à la sécurité de la région ».

« La Chine et la Russie savent que la principale source d’insécurité maritime et de menace contre le libre-échange est les États-Unis », a-t-il affirmé.

« Si la communauté internationale veut agir de manière responsable, elle devrait condamner les actions des États-Unis », a encore déclaré Baqaei.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes lancées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran avait riposté par des frappes visant Israël ainsi que des alliés américains du Golfe, dont les Émirats arabes unis, avant de fermer le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, sans toutefois déboucher sur un accord durable lors des discussions menées à Islamabad. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore