Le principal facteur de l’échec à parvenir à un accord est le régime sioniste et les attaques contre le Liban, affirme le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

L’Iran affirme que les actions d’Israël au Liban compromettent un accord avec les États-Unis Le principal facteur de l’échec à parvenir à un accord est le régime sioniste et les attaques contre le Liban, affirme le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères

L’Iran a déclaré lundi que les attaques israéliennes en cours au Liban entravent les efforts visant à parvenir à un accord entre Téhéran et Washington.

« Le principal facteur de l’échec à parvenir à un accord dans la région est le régime sioniste et les attaques contre le Liban, une tentative d’empêcher l’amélioration de la situation dans la région », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, lors d’une conférence de presse, selon la chaîne publique IRIB.

Baqaei a également mis en cause les États-Unis, estimant que Washington porte une responsabilité en raison de son soutien à Israël.

« Les États-Unis sont également responsables », a-t-il déclaré, affirmant que « chaque action » menée par Israël relève de « la responsabilité de l’Amérique, qui le soutient ».

Il a souligné que la diplomatie ne devait pas être considérée comme un substitut à la puissance et a affirmé que les négociations n’impliquent pas nécessairement une confiance mutuelle.

« Lorsque l’autre partie émet des déclarations contradictoires et des messages médiatiques divergents, cela prolonge le processus de négociation », a ajouté Baqaei.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran en février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et les alliés américains dans le Golfe, ainsi qu’en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions qui ont suivi à Islamabad n’ont pas permis d’obtenir un accord durable. Depuis lors, les deux parties continuent d’échanger des propositions et des contre-propositions dans le but de reprendre des négociations directes et de mettre fin au conflit.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba