« Une violation de la trêve sur un front constitue une violation du cessez-le-feu sur tous les fronts », affirme le ministre iranien des Affaires étrangères

L’Iran affirme que le cessez-le-feu avec les États-Unis couvre « tous les fronts », y compris le Liban « Une violation de la trêve sur un front constitue une violation du cessez-le-feu sur tous les fronts », affirme le ministre iranien des Affaires étrangères

L’Iran a affirmé lundi que le cessez-le-feu conclu avec les États-Unis s’applique à « tous les fronts, y compris le Liban », mettant en garde Washington et Tel-Aviv contre « les conséquences de toute violation » de cet accord.

« Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté : le cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis est sans équivoque un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban. Une violation sur un front constitue une violation du cessez-le-feu sur tous les fronts », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un message publié sur X.

« Les États-Unis et Israël sont responsables des conséquences de toute violation », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient après que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a averti tôt lundi que Téhéran n’hésiterait pas à aider le Liban à résister à ce qu’il a qualifié « d’agression illégale » d’Israël.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné lundi à l’armée de mener des frappes aériennes à Beyrouth, marquant une nouvelle escalade malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et en vigueur depuis le 17 avril.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes menées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran avait riposté par des attaques visant Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore