« Notre seul critère est d’obtenir des résultats tangibles avant d’honorer nos engagements en retour », a déclaré le principal négociateur iranien Qalibaf

L’Iran affirme qu’aucun accord avec les États-Unis n’est possible sans résultats tangibles « Notre seul critère est d’obtenir des résultats tangibles avant d’honorer nos engagements en retour », a déclaré le principal négociateur iranien Qalibaf

Le président du Parlement iranien et principal négociateur, Mohammad Bagher Qalibaf, a déclaré dimanche que Téhéran n’acceptera aucun accord avec Washington sans garantie que « les droits du peuple iranien soient préservés ».

« Il n’y a aucune confiance dans les paroles et les promesses de l’ennemi. Notre seul critère est d’obtenir des résultats tangibles avant d’honorer nos engagements », a rapporté le média d’État IRIB, citant Qalibaf lors d’une session virtuelle du Parlement après sa reconduction.

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran fin février. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et des alliés des États-Unis dans le Golfe, tout en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions ultérieures à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve sans limite de durée.

Depuis, l’Iran et les États-Unis continuent d’échanger des propositions et contre-propositions afin de relancer des pourparlers directs et mettre fin au conflit.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir