L'armée iranienne affirme que le navire transportait du pétrole iranien et entravait les exportations

L’Iran affirme avoir saisi un pétrolier « en infraction » L'armée iranienne affirme que le navire transportait du pétrole iranien et entravait les exportations

AA / Istanbul / Sahin Demir

Un pétrolier identifié comme le « OCEAN KOI » a été saisi par les forces navales iraniennes lors d’une opération spéciale menée dans les eaux régionales, selon l’agence officielle IRNA.

IRNA rapporte que des commandos de la marine iranienne ont intercepté le navire, accusé de tenter de perturber les exportations de pétrole iranien et de porter atteinte aux intérêts nationaux du pays.

D’après le rapport, le navire transportait une cargaison de pétrole iranien et aurait exploité les conditions régionales pour interférer avec les exportations de l’Iran.

Les forces navales iraniennes ont ensuite escorté le pétrolier vers les côtes méridionales du pays avant de le remettre aux autorités judiciaires, selon IRNA, citant l’armée iranienne.

L’armée a ajouté qu’elle continuerait à défendre les intérêts et les actifs de l’Iran dans les eaux régionales et qu’elle ne ferait preuve d’« aucune indulgence » envers les contrevenants.

Selon les données de MarineTraffic, le « OCEAN KOI » navigue sous pavillon de la Barbade.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani