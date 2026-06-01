Les Gardiens de la Révolution affirment que toutes les cibles désignées ont été détruites lors de l'opération de représailles

L’Iran affirme avoir frappé une base aérienne américaine après une attaque présumée contre l’île de Sirik Les Gardiens de la Révolution affirment que toutes les cibles désignées ont été détruites lors de l'opération de représailles

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a annoncé, tôt lundi, avoir frappé une base aérienne américaine qui aurait servi à lancer une attaque contre une tour de télécommunications sur l’île de Sirik, dans le sud de la province iranienne d’Hormozgan.

Selon un communiqué relayé par l’agence de presse iranienne Mehr, la Force aérospatiale du CGRI a affirmé avoir ciblé et détruit la base depuis laquelle les forces américaines auraient mené l’opération contre l’installation de communication.

Le CGRI a indiqué que la frappe avait été menée quelques heures après l’attaque américaine présumée et a assuré que l’ensemble des cibles prédéfinies avaient été atteintes avec succès.

La force a également averti que toute nouvelle attaque entraînerait une riposte « différente par son ampleur et sa nature », ajoutant que la responsabilité de toute escalade incomberait aux États-Unis.

Aucune réaction immédiate n’a été enregistrée de la part des autorités américaines concernant ces affirmations iraniennes.

L’île de Sirik est située à proximité du détroit stratégique d’Ormuz.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani