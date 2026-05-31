L’Iran affirme avoir abattu un drone militaire américain au-dessus de ses eaux territoriales

L’Iran a annoncé dimanche avoir abattu un drone militaire armé américain de type MQ-1 Predator au-dessus de ses eaux territoriales, selon l’agence de presse officielle IRNA.

Dans un communiqué relayé par l’agence, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a indiqué que l’appareil sans pilote était entré dans l’espace aérien iranien dans le cadre de ce qu’il a qualifié d’« opération hostile » aux premières heures de dimanche.

Selon le CGRI, le drone a été détecté puis détruit par des systèmes avancés de défense aérienne après avoir pénétré dans les eaux territoriales iraniennes.

« Un drone MQ-1 agressif appartenant à l’armée américaine, qui a pénétré dans l’espace aérien iranien au-dessus des eaux territoriales dans le but de mener une opération hostile, a été identifié et détruit à l’aube par les missiles modernes de défense aérienne du CGRI », précise le communiqué.

Les Gardiens de la révolution ont également averti que l’Iran répondrait de manière décisive à tout acte d’agression.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore