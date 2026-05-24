Les débris d’un drone Orbiter détruit ont été retrouvés en coordination avec les forces navales iraniennes, selon l’agence Mehr ; Israël n’a pas encore réagi

L’Iran affirme avoir abattu un drone espion israélien dans le sud du pays, selon des informations de presse Les débris d’un drone Orbiter détruit ont été retrouvés en coordination avec les forces navales iraniennes, selon l’agence Mehr ; Israël n’a pas encore réagi

Les défenses aériennes iraniennes ont abattu un drone de surveillance israélien au-dessus de la province méridionale d’Hormozgan, a rapporté dimanche l’agence semi-officielle iranienne Mehr.

Selon la même source, les débris d’un drone de type Orbiter détruit ont été retrouvés en coordination avec les forces navales iraniennes.

Israël n’a pas réagi dans l’immédiat à ces informations.

Cet incident intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’un accord avec l’Iran visant à mettre fin au conflit était « largement négocié » et attendait une finalisation.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran en février dernier. Téhéran avait riposté par des frappes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, tout en procédant à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par Donald Trump.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore