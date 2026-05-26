Les Gardiens de la révolution iraniens (IRGC) ont affirmé mardi avoir abattu un drone américain MQ-9 et indiqué qu’un drone RQ-4 ainsi qu’un avion de chasse F-35 étaient également entrés dans l’espace aérien iranien avant de faire demi-tour.

Selon un communiqué des IRGC relayé par l’agence officielle iranienne IRNA, les appareils auraient pénétré l’espace aérien iranien au-dessus de la région du Golfe.

Les Gardiens de la révolution ont également déclaré qu’ils se réservaient le droit de « répondre à toute violation du cessez-le-feu par l’armée américaine agresseuse ».

Plus tôt dans la journée de mardi, l’agence semi-officielle iranienne Fars avait rapporté que des avions américains et israéliens avaient frappé des navires iraniens au sud de l’île de Larak, près du détroit d’Ormuz, tuant « plusieurs ressortissants iraniens ».

Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Ces développements interviennent alors que des efforts de médiation menés par le Pakistan se poursuivent afin de mettre un terme au conflit déclenché le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore