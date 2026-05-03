Téhéran dit avoir reçu la réponse américaine via des médiateurs pakistanais et réaffirme qu’aucune négociation nucléaire n’est en cours

L’Iran a indiqué dimanche examiner la réponse des États-Unis à sa proposition de cessez-le-feu Téhéran dit avoir reçu la réponse américaine via des médiateurs pakistanais et réaffirme qu’aucune négociation nucléaire n’est en cours

AA/Istanbul/Nour Abuaisha

L’Iran a annoncé dimanche avoir reçu une réponse des États-Unis à sa proposition en 14 points visant à mettre fin à la guerre, et indique l’examiner actuellement.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a précisé que cette réponse a été transmise via des médiateurs pakistanais, selon la télévision d’État IRIB.

« Les Américains ont transmis une réponse à la partie pakistanaise concernant le plan iranien, et nous l’examinons », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la proposition iranienne se concentre sur la fin du conflit et n’inclut pas les questions nucléaires.

« Aucune question nucléaire n’est mentionnée dans notre plan de fin de guerre », a-t-il affirmé, précisant qu’« à ce stade, il n’y a pas de négociations nucléaires ».

Samedi, l’agence semi-officielle Tasnim avait rapporté que l’Iran avait transmis une réponse en 14 points à une proposition américaine via un intermédiaire pakistanais, en réponse à un plan américain en neuf points.

Selon cette source, Washington proposait un cessez-le-feu de deux mois, tandis que Téhéran insiste sur un règlement dans un délai de 30 jours et sur la fin du conflit plutôt que sur une prolongation de la trêve.

La proposition iranienne inclurait notamment des garanties contre toute action militaire, le retrait des forces américaines de certaines zones proches de l’Iran, la levée du blocus naval et des sanctions, le dégel des avoirs iraniens, le versement de compensations, ainsi que la fin des hostilités sur plusieurs fronts, dont le Liban.

Elle prévoit également un cadre lié au détroit d’Hormuz, voie stratégique pour le pétrole et le gaz mondiaux, bloquée depuis le début du conflit le 28 février.

Le Pakistan joue un rôle de médiateur entre les deux parties, après avoir facilité un cessez-le-feu début avril et organisé des pourparlers à Islamabad, et affirme vouloir poursuivre ses efforts jusqu’à la fin du conflit.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir