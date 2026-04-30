L’Association palestinienne de football fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour sanctionner Israël concernant les clubs basés dans des occupations illégales en Cisjordanie occupée

L’instance du football palestinien porte l’affaire devant le TAS après le refus de la FIFA de sanctionner Israël L’Association palestinienne de football fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour sanctionner Israël concernant les clubs basés dans des occupations illégales en Cisjordanie occupée

L’Association palestinienne de football (PFA) a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) contre une décision de l’organe dirigeant FIFA de ne pas sanctionner Israël concernant des clubs basés dans des colonies illégales en Cisjordanie occupée, a déclaré un responsable de haut rang.

« Puisque nous avons épuisé toutes les voies légales possibles à la FIFA, nous allons quand même suivre les règles, suivre le livre, et faire appel de cette décision car nous pensons qu’elle est très injuste et ne rend pas justice », a déclaré mercredi la vice-présidente de la PFA, Susan Shalabi, après le congrès de la Confédération asiatique de football à Vancouver, au Canada.

Elle a ajouté que le conseil de la FIFA avait effectivement refusé d’agir sur la question après des années de délibérations.

« Le conseil a décidé, après 15 ans de délibérations sur cette question, de ne pas décider », s’est-elle lamentée.

Shalabi a précisé que l’association poursuivrait désormais l’affaire devant le TAS à travers l’ensemble du processus légal.

« La seule voie d’action qui nous reste est d’aller au TAS et de faire appel ; nous passerons par tout le processus jusqu’à ce que nous puissions obtenir justice », a-t-elle ajouté.

La communauté internationale et l’ONU considèrent la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, comme un territoire palestinien occupé et considèrent les colonies israéliennes comme illégales au regard du droit international.

En mars, le Comité disciplinaire de la FIFA a reconnu l’Association israélienne de football (IFA) coupable de multiples violations « graves et systémiques » de discrimination mais s’est abstenue d’imposer des sanctions majeures.

Le comité a déclaré que la FIFA avait manqué à agir contre le racisme, toléré des messages politisés et militaristes, et permis l’exclusion des Palestiniens des infrastructures footballistiques dans les colonies en Cisjordanie occupée. Il a qualifié cette conduite de « complicité institutionnelle » dans un système de ségrégation.

Le comité a également refusé de donner suite à une demande de l’Association palestinienne de football visant à interdire aux clubs israéliens basés dans les territoires occupés de participer aux compétitions internationales, affirmant que la question relevait de la compétence d’un autre organisme.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz