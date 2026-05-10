- Les corps de deux nouvelles victimes ont été retrouvés, portant le bilan des morts à trois

L’Indonésie retrouve les corps de toutes les victimes disparues après l’éruption d’un volcan - Les corps de deux nouvelles victimes ont été retrouvés, portant le bilan des morts à trois

L’Indonésie a annoncé dimanche que les corps de toutes les victimes portées disparues après une éruption volcanique avaient été retrouvés, selon les médias d’État.

L’Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) a indiqué que les équipes de recherche et de secours avaient découvert les corps de deux nouvelles victimes, en plus de celui d’une Indonésienne retrouvé plus tôt, portant le bilan à trois morts, selon l’agence de presse Antara.

« Avec la découverte des deux autres victimes, toutes les personnes précédemment déclarées disparues ont été retrouvées », a déclaré Abdul Muhari, responsable du centre des données, de l’information et de la communication de la BNPB.

Les victimes ont été identifiées comme deux ressortissants étrangers âgés de 30 et 27 ans.

Il a ajouté que l’équipe conjointe de recherche et de secours avait mis fin à son opération.

Le volcan est entré en éruption vendredi sur le mont Dukono, sur l’île de Halmahera, projetant un nuage de fumée à environ 10 kilomètres d’altitude.

Quinze personnes ont survécu à l’incident, dont sept ressortissants de Singapour et huit Indonésiens.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir