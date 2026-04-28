Les négociations entre la France et l’Inde autour d’un potentiel contrat portant sur 114 avions de combat Rafale, estimé à environ 40 milliards de dollars, entrent dans une phase sensible selon le média BFM Business

L’Inde réclame un accès aux logiciels du Rafale, Paris maintient ses lignes rouges sur le méga-contrat Les négociations entre la France et l’Inde autour d’un potentiel contrat portant sur 114 avions de combat Rafale, estimé à environ 40 milliards de dollars, entrent dans une phase sensible selon le média BFM Business

AA / Istanbul

L’Inde souhaite obtenir un accès aux Interfaces Control Documents (ICD), des documents techniques encadrant le fonctionnement logiciel de l’avion de combat Rafale, selon BFM Business. Ces éléments permettraient d’intégrer des systèmes d’armement nationaux indiens, notamment des missiles développés localement, sans dépendance directe au constructeur français.

La demande indienne porte sur une capacité d’adaptation autonome du Rafale, en particulier sur les briques logicielles et systèmes électroniques sensibles, d’après ce même média.

Ce projet concerne une potentielle acquisition de 114 Rafale par l’Inde, pour un montant estimé à près de 40 milliards de dollars, ce qui en ferait l’un des plus importants contrats d’armement aéronautique en cours de négociation.

L’éventuelle ouverture des systèmes logiciels du Rafale constituerait un enjeu industriel majeur pour la France, qui considère ces éléments comme hautement sensibles.

La position française demeure inchangée et n’envisage pas l’ouverture des systèmes critiques de l’appareil, notamment les logiciels de combat et certaines architectures électroniques, selon BFM Business.

Aucune déclaration officielle détaillée n’a été communiquée par les gouvernements concernés sur les points techniques évoqués.

Toutefois, selon BFM Business, le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, aurait indiqué ces dernières semaines vouloir conclure l’accord dans le courant de l’année.

À ce stade, les discussions restent en cours et aucune rupture officielle n’a été annoncée.