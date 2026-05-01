La construction contourne les protections environnementales et autochtones alors que le projet de 46,5 milliards de dollars s’accélère, rapporte le Washington Post

L’extension du mur frontalier de Trump endommage un site ancien amérindien en Arizona La construction contourne les protections environnementales et autochtones alors que le projet de 46,5 milliards de dollars s’accélère, rapporte le Washington Post

AA / Istanbul / Asiye Yilmaz

L’expansion rapide du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique sous l’administration Trump a endommagé un site archéologique amérindien rare en Arizona, selon le Washington Post vendredi.

L’administration accélère un projet d’extension du mur frontalier d’une valeur de 46,5 milliards de dollars, financé par le One Big Beautiful Bill, construisant environ trois miles par semaine et ajoutant de nouvelles barrières ou renforçant les barrières existantes au Texas, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique.

La construction contourne les protections environnementales et juridiques, suscitant des inquiétudes parmi les défenseurs de l’environnement, les responsables des parcs et les communautés amérindiennes, selon le rapport.

En Arizona, les équipes de construction ont endommagé une section de 60 à 70 pieds d’un gravure au sol amérindienne en forme de poisson vieille de plus de 1 000 ans, des images satellites confirmant la perturbation, selon un archéologue local.

Les images satellites montrent des dommages traversant un intaglio ancien (gravure en creux) dans la réserve nationale de faune de Cabeza Prieta.

Un responsable du département de l’Intérieur a confirmé que le site avait été endommagé la semaine dernière lors de la construction de la barrière frontalière par un entrepreneur de la US Customs and Border Protection (CBP).

Le CBP a déclaré que le mur visait à sécuriser la frontière en dissuadant les traversées illégales, tandis que le DHS a levé les protections environnementales et autochtones pour accélérer la construction.

Avec un nombre de traversées à des niveaux historiquement bas, certains groupes de conservation remettent en question la nécessité d’étendre les barrières, y compris la construction d’un second mur dans certaines parties de la réserve, selon le rapport.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz