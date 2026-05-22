Le secrétaire général de l’Alliance, Mark Rutte, a également confirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était invité au prochain sommet de l’OTAN à Ankara

L’Europe devra assumer davantage sa défense à mesure que les États-Unis se tournent vers d’autres régions Le secrétaire général de l’Alliance, Mark Rutte, a également confirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était invité au prochain sommet de l’OTAN à Ankara

AA / Bruxelles

Mark Rutte a déclaré ce vendredi que l’Europe devra progressivement assumer une plus grande responsabilité dans sa propre défense, à mesure que les États-Unis réorientent davantage leur attention stratégique vers le Moyen-Orient et la région indo-pacifique.

S’exprimant à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Helsingborg, le secrétaire général de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a indiqué que l’Alliance évoluait vers un ajustement « structuré et progressif », dans lequel les alliés européens et le Canada augmenteraient leur part des engagements de défense, tandis que Washington conserverait son rôle central dans l’architecture de dissuasion de l’Alliance.

« Avec le temps, ce que vous verrez, c’est que les États-Unis se tourneront davantage, de manière structurée et étape par étape, vers d’autres régions du monde », a-t-il déclaré, soulignant que cette évolution ne remet pas en cause les liens transatlantiques.

Mark Rutte a ajouté que les alliés européens devraient continuer à accroître leurs dépenses militaires et renforcer leurs capacités de défense afin d’assumer davantage de responsabilités dans le cadre de la sécurité européenne de l’OTAN.

Dans le même temps, il a estimé que les États-Unis resteraient engagés en Europe, notamment à travers les capacités de dissuasion conventionnelle et nucléaire.

« La dissuasion et la défense globales en Europe doivent rester identiques », a-t-il affirmé.

Le secrétaire général de l’OTAN a également réaffirmé l’engagement de l’Alliance envers la défense collective prévue par l’article 5, qualifiant l’organisation d’alliance défensive axée sur la dissuasion et la préparation militaire.

« L’engagement des alliés envers l’article 5 est inébranlable. Notre détermination et notre capacité à défendre chaque allié sont absolues. Quiconque serait assez imprudent pour nous attaquer ferait face à une réponse dévastatrice », a-t-il déclaré.

Mark Rutte a par ailleurs confirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait été invité au prochain sommet de l’OTAN à Ankara.

Il a également salué l’industrie de défense turque, soulignant le rôle croissant de la Türkiye au sein de l’Alliance.

« La Türkiye, avec plus de 3.000 entreprises, est extrêmement importante et constitue aussi un excellent exemple de la manière d’organiser une base industrielle de défense », a-t-il déclaré.

Évoquant enfin les tensions au Moyen-Orient, Mark Rutte a indiqué que plusieurs pays coordonnaient leurs efforts afin de garantir la liberté de navigation dans le détroit d’Détroit d'Hormuz, notamment à travers le déploiement de capacités maritimes comme des moyens de déminage.

« Il est important que des pays se réunissent autour de plans visant à garantir que le détroit reste ouvert au transit », a-t-il déclaré.

« Il s’agit d’une discussion en cours au sein de cette coalition, à laquelle l’OTAN participe en observatrice, mais qu’elle ne dirige pas », a-t-il ajouté.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy