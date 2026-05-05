Après plus de quatre décennies de tensions, l’Espagne construit pour le Maroc une corvette de 2.020 tonnes, l’Avante 1800, renforçant les capacités navales marocaines et marquant un tournant diplomatique entre les deux pays

L’Espagne livre une corvette Avante 1800 au Maroc, symbole d’un rapprochement après 43 ans Après plus de quatre décennies de tensions, l’Espagne construit pour le Maroc une corvette de 2.020 tonnes, l’Avante 1800, renforçant les capacités navales marocaines et marquant un tournant diplomatique entre les deux pays

AA / Istanbul

L’Espagne prépare la livraison d’un patrouilleur moderne de 2.020 tonnes au Maroc, un événement sans précédent depuis 1983, selon le média BFM Business. Le navire Avante 1800, construit par Navantia à Cadix, a déjà entamé ses essais en mer depuis les chantiers de San Fernando, une étape importante pour vérifier la propulsion, l’électronique et la stabilité du bâtiment.

L’Avante 1800, longue de 87 mètres pour une largeur de 13 mètres et équipée d’un système de propulsion CODAD avec quatre moteurs MAN 175D, permettra au Maroc de renforcer ses capacités de surveillance maritime et de sécurité des zones économiques exclusives.

Les autorités espagnoles et marocaines considèrent ce contrat comme un « symbole fort » de coopération bilatérale et de modernisation des forces armées marocaines, d’après le média BFM Business. Ce programme constitue le premier navire militaire espagnol destiné au Maroc depuis la corvette Lieutenant-Colonel Errahmani en 1983, soulignant la portée politique de cette livraison.

Les essais en mer devraient se poursuivre plusieurs semaines afin de garantir la fiabilité du navire avant livraison. Une fois remis, le patrouilleur sera accompagné de pièces de rechange, de documentation technique, d’outillage et d’une formation complète pour l’équipage marocain.