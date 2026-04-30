Le ministère des Affaires étrangères condamne les arrestations et indique que les ambassades espagnoles sont en contact avec les organisateurs, selon l'agence EFE

L’Espagne convoque l’envoyé israélien à propos de la détention d’activistes de la Flottille en route pour Gaza Le ministère des Affaires étrangères condamne les arrestations et indique que les ambassades espagnoles sont en contact avec les organisateurs, selon l'agence EFE

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

L’Espagne a convoqué jeudi « en urgence » le chargé d’affaires d’Israël à Madrid pour lui transmettre sa « plus vive condamnation » concernant la détention d’activistes de la Flottille mondiale Sumud, qui comprenait des ressortissants espagnols, selon l'agence EFE.

Des sources du ministère espagnol des Affaires étrangères ont indiqué que les ambassades et consulats en Israël et dans la région, ainsi que l’unité d’urgence consulaire, étaient « pleinement opérationnels et en contact avec les organisateurs de la flottille ».

Selon les autorités israéliennes, 175 activistes de diverses nationalités ont été détenus en mer près de la côte grecque alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza, dont environ 30 ressortissants espagnols, ont indiqué des sources de la flottille humanitaire.

Ils ont ajouté, selon le rapport, qu’environ 20 de ces ressortissants espagnols résident en Catalogne.

Le ministère a précisé que le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, était également en contact avec ses homologues d’autres pays dont les citoyens faisaient partie des personnes arrêtées.

Un des membres de l’équipage, le pompier catalan Pau Perez, qui n’a pas été arrêté, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils avaient passé la nuit à tenter d’échapper aux navires israéliens.

« Nous ne savons pas où ils les ont emmenés », a déclaré Perez, selon EFE, appelant à des manifestations pour demander leur libération.

La flottille, composée de 58 navires transportant des activistes de plusieurs pays, est partie de Barcelone le 15 avril, visant à briser le blocus sur Gaza et à livrer de l’aide humanitaire.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz