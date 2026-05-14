Madrid dit surveiller des centaines d’embarcations liées au trafic de drogue dans le détroit de Gibraltar et une présence croissante de navires russes près des Canaries

L’Espagne alerte sur la montée du narcotrafic violent et l’activité de la “flotte fantôme” russe Madrid dit surveiller des centaines d’embarcations liées au trafic de drogue dans le détroit de Gibraltar et une présence croissante de navires russes près des Canaries

AA / Espagne

L’Espagne a alerté sur une montée des violences liées aux réseaux de narcotrafic opérant autour du détroit de Gibraltar, tout en exprimant ses inquiétudes face à l’activité croissante de la “flotte fantôme” russe à proximité des eaux espagnoles.

Dans son rapport sur la sécurité nationale 2025 publié mercredi, le Département espagnol de la sécurité nationale décrit le crime organisé lié au trafic de stupéfiants comme “une menace centrale pour la sécurité nationale”.

Plus de 600 embarcations rapides soupçonnées d’être impliquées dans le trafic de drogue ont été identifiées en 2025, principalement autour du détroit de Gibraltar, selon le rapport.

Les autorités indiquent que les trafiquants deviennent de plus en plus violents et utilisent bateaux et véhicules comme armes contre les forces de sécurité.

“Les narcotrafiquants n’hésitent pas à percuter des véhicules ou des bateaux lorsqu’ils perçoivent un risque d’interception ou de perte de la drogue”, souligne le rapport, mettant en garde contre une “capacité offensive accrue”, incluant l’usage “d’armes de guerre”.

Le rapport évoque également une augmentation du recours aux navires semi-submersibles, ou “narco-sous-marins”, utilisés pour transporter de grandes quantités de drogue à travers l’Atlantique, ainsi que l’utilisation croissante de systèmes de surveillance avancés et de technologies de géolocalisation par les groupes criminels.

Le document met également en garde contre la corruption et l’infiltration criminelle dans les ports, qualifiées de “l’une des plus grandes menaces pour l’économie légale et la sécurité nationale”.

L’activité de la “flotte fantôme” russe en hausse

Le rapport indique également que la marine espagnole surveille chaque semaine environ 50 navires liés à la “flotte fantôme” russe près des îles Canaries ainsi que sur les routes traversant la mer d’Alboran et le détroit de Gibraltar.

Selon le rapport, ces navires sont utilisés par Moscou pour contourner les sanctions internationales visant les exportations pétrolières russes après l’invasion de l’Ukraine.

Les autorités avertissent que ces navires présentent des risques d’accidents, de pollution et de dommages potentiels aux infrastructures sous-marines telles que les câbles de communication.

Le rapport précise que les observations de navires liés à la Russie près des Canaries ont été multipliées par cinq au cours de l’année écoulée.

Les autorités espagnoles ont également averti que ces navires pourraient potentiellement être utilisés comme plateformes de lancement de drones, même si le rapport juge ce scénario peu probable.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy