L’avion du PM espagnol Pedro Sánchez a effectué un atterrissage d’urgence en Türkiye en raison d’une panne technique

AA/Istanbul/Asiye Yilmaz

L’avion transportant le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a effectué un atterrissage d’urgence à Ankara en raison d’un problème technique, alors qu’il se rendait de Madrid à Erevan pour participer à une réunion de la Communauté politique européenne, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle espagnole EFE.

Selon EFE, citant des sources proches du chef du gouvernement, l’Airbus A310 officiel transportant Pedro Sánchez a été contraint d’atterrir à Ankara après avoir rencontré une défaillance technique.

L’incident, qualifié de mineur, a néanmoins conduit à l’application des protocoles de sécurité. Le Premier ministre devrait passer la nuit à Ankara avant de reprendre son voyage vers Erevan tôt dans la matinée.

Pedro Sánchez avait déjà manqué une réunion sur l’Ukraine tenue à Paris le 4 septembre 2025, en raison d’un problème technique similaire.

À cette occasion, l’appareil de type Falcon avait fait demi-tour vers Madrid en plein vol, contraignant le dirigeant espagnol à participer à la réunion à distance.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir