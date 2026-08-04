La vague de chaleur devrait atteindre son apogée mardi et mercredi ; les météorologues prévoient que les températures pourraient encore grimper mercredi

L’Autriche enregistre un record historique de 41°C en pleine vague de chaleur La vague de chaleur devrait atteindre son apogée mardi et mercredi ; les météorologues prévoient que les températures pourraient encore grimper mercredi

La vague de chaleur devrait atteindre son pic mardi et mercredi, les météorologues prévoyant des températures encore plus élevées mercredi.

L’Autriche a enregistré mardi la température la plus élevée jamais mesurée sur son territoire, avec 41°C, alors qu’une intense vague de chaleur continue de frapper le pays, selon l’agence météorologique nationale.

Une température de 41°C a été relevée à Vienne-Stammersdorf, a rapporté le diffuseur public ORF, citant GeoSphere Austria.

La vague de chaleur devrait atteindre son apogée mardi et mercredi. Les météorologues estiment que le mercure pourrait encore grimper mercredi, dépassant potentiellement le record établi.

GeoSphere Austria a émis son niveau d’alerte météorologique le plus élevé, l’alerte rouge, pour ces deux journées à Vienne, dans le nord du Burgenland ainsi que dans le nord-est de la Basse-Autriche.

Les températures ont également dépassé les 40°C dans plusieurs autres régions du pays.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani