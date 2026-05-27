Selon l’armée, le soldat et des secouristes ont été touchés alors qu’ils menaient une mission humanitaire d’évacuation

L’armée libanaise annonce la mort d’un soldat dans une frappe israélienne dans l’est du Liban Selon l’armée, le soldat et des secouristes ont été touchés alors qu’ils menaient une mission humanitaire d’évacuation

AA / Istanbul / Rania Abushamala

L’armée libanaise a annoncé mercredi qu’un de ses soldats avait été tué mardi dans une frappe aérienne israélienne près de son poste dans la région de la Bekaa occidentale, dans l’est du Liban.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, l’armée a indiqué qu’une unité militaire avait récupéré le corps du soldat, tué dans une frappe israélienne visant une zone proche de sa position, à proximité du barrage du lac de Qaraoun.

L’armée a ajouté que la région avait été visée par plusieurs frappes aériennes israéliennes mardi, tuant le soldat ainsi que plusieurs secouristes alors qu’ils tentaient de mener une mission humanitaire pour l’évacuer.

Depuis le 2 mars, l’armée israélienne mène des frappes intensives au Liban, ayant fait au moins 3 213 morts, selon des chiffres officiels libanais.

Ces frappes interviennent malgré un accord de cessez-le-feu parrainé par les États-Unis, entré en vigueur le 17 avril et prolongé par la suite jusqu’au début du mois de juillet.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani