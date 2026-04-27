L’armée israélienne poursuit les démolitions de maisons dans les zones occupées du sud du Liban

AA / Beyrouth

Il est rapporté que l’armée de Israël continue de détruire des habitations dans les localités qu’elle occupe au sud du Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Selon l’agence officielle libanaise NNA, l’armée israélienne a ciblé des maisons à l’aide de tirs de chars dans le district de Bint Jbeil, relevant du gouvernorat de Nabatieh, actuellement sous occupation.

Par ailleurs, il est indiqué que des soldats israéliens ont fait exploser des structures à l’aide d’explosifs dans la localité de Rmeish, tout en poursuivant la démolition d’habitations entre Bint Jbeil et la localité de Yaroun, dans le sud du pays.

En outre, l’armée israélienne avait déjà annoncé qu’elle continuerait ses opérations de destruction dans les zones occupées du sud du Liban, en dépit du cessez-le-feu temporaire.

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré vouloir reproduire dans le sud du Liban un niveau de destruction similaire à celui observé dans la bande de Gaza, notamment dans les villes de Rafah et Beit Hanoun, évoquant l’application du “modèle Gaza”.

— Les attaques israéliennes au Liban et le cessez-le-feu

L’armée israélienne avait lancé, le 2 mars, une intense campagne de frappes aériennes contre le Liban, occupant plusieurs localités dans le sud du pays.

Dans le même temps, le gouvernement libanais a indiqué que le nombre de déplacés avait dépassé le million de personnes.

Par ailleurs, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu temporaire de dix jours, entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël.

Toutefois, malgré cette trêve, les attaques israéliennes dans le sud du Liban se poursuivent, tandis que le Hezbollah continue de riposter.



* Traduit du turc par Adama Bamba