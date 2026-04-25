L’armée israélienne met en garde les civils contre le retour dans les villages du sud du Liban malgré le cessez-le-feu

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’armée israélienne a averti samedi les habitants de certains villages du sud du Liban de ne pas retourner chez eux, invoquant des activités militaires en cours malgré le cessez-le-feu prolongé cette semaine.

« Il n’est pas permis de s’approcher de la zone de la rivière Litani, de la vallée de Salhani et de Saluki », a déclaré le porte-parole Avichay Adraee sur la plateforme américaine X en citant plus de 50 villages.

Parallèlement, l’armée israélienne a indiqué avoir frappé trois zones différentes dans le sud du Liban pendant la nuit, affirmant avoir ciblé des lance-roquettes du Hezbollah.

La ville de Houla, dans la région de Marjayoun, a également été touchée par des tirs d’artillerie israéliens, selon l’Agence nationale d’information libanaise, dirigée par l’État.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’Israël et le Liban avaient convenu de prolonger le cessez-le-feu de trois semaines après un deuxième round de négociations de haut niveau à la Maison-Blanche.

Un cessez-le-feu de dix jours avait été annoncé pour la première fois le 16 avril, également violé par Israël.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz