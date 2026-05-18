Des soldats ont été aperçus près de l’un des navires se dirigeant vers la bande de Gaza, selon Yedioth Ahronoth

L’armée israélienne commence à attaquer la Flottille mondiale Sumud, en route vers Gaza Des soldats ont été aperçus près de l’un des navires se dirigeant vers la bande de Gaza, selon Yedioth Ahronoth

L’armée israélienne a commencé, lundi, à attaquer et intercepter la flottille humanitaire, la Flotille mondiale Sumud en route vers la bande de Gaza.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que des soldats israéliens avaient été filmés à proximité de l’un des navires se dirigeant vers Gaza.

Composée de 54 embarcations, la flottille avait quitté jeudi le district méditerranéen turc de Marmaris dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza depuis l’été 2007.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore