L’armée israélienne affirme avoir tué le chef militaire du Hamas lors d’une frappe à Gaza

L’armée israélienne a affirmé mercredi avoir tué Mohammed Awda lors d’une frappe menée dans le nord de la bande de Gaza, l’accusant d’avoir été désigné comme nouveau commandant de la branche armée du mouvement palestinien Hamas.

Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israel Katz avaient également affirmé que l’armée avait visé Mohammed Awda lors d’un raid aérien dans la ville de Gaza.

Ces déclarations interviennent après de violents bombardements israéliens ayant frappé une zone densément peuplée du centre de Gaza-ville à la veille de l’Aïd al-Adha, faisant au moins une femme palestinienne tuée et plusieurs blessés, selon des sources médicales.

Ni le Hamas ni sa branche armée, les Brigades al-Qassam, n’avaient réagi dans l’immédiat aux affirmations israéliennes.

Ces accusations surviennent alors que plusieurs analystes israéliens et figures de l’opposition mettent en garde contre une possible escalade militaire à Gaza, estimant que Benjamin Netanyahu pourrait chercher à renforcer les tensions dans un contexte marqué par la possibilité d’une dissolution de la Knesset et la tenue d’élections anticipées.

Depuis octobre 2023, plus de 72.000 personnes ont été tuées et plus de 172.000 blessées dans l’offensive israélienne contre Gaza, selon les chiffres cités dans le texte, tandis que 90 % des infrastructures civiles du territoire auraient été détruites avant l’annonce d’un cessez-le-feu en octobre dernier.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore