- Par ailleurs, à Jérusalem-Est occupée, un enfant palestinien de 13 ans a été blessé après avoir été battu par des soldats israéliens

L’armée israélienne a tué un Palestinien et blessé 4 autres à Naplouse, en Cisjordanie - Par ailleurs, à Jérusalem-Est occupée, un enfant palestinien de 13 ans a été blessé après avoir été battu par des soldats israéliens

AA / Naplouse

L’armée israélienne a mené un raid dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, tuant un Palestinien et en blessant quatre autres.

Selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé, Nayif Firas Ziyad Semmaro, âgé de 26 ans, est décédé des suites de graves blessures à la tête causées par des tirs des soldats israéliens lors de l’incursion à Naplouse.

En outre, il a été indiqué que quatre Palestiniens, dont deux enfants, ont également été blessés lors de cette opération.

De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que 40 Palestiniens ont été affectés par des gaz lacrymogènes utilisés par les forces israéliennes, dont 10 ont été transférés à l’hôpital.

La direction de l’hôpital universitaire et de recherche An-Najah à Naplouse a également annoncé qu’un Palestinien grièvement blessé par des tirs israéliens a été admis et pris en charge.

Par ailleurs, des sources locales ont rapporté que les soldats israéliens ont lancé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes contre des Palestiniens, ainsi que contre des équipes médicales et des journalistes durant le raid.

Selon des témoins oculaires, de nombreux véhicules militaires israéliens sont entrés dans la ville via le point de contrôle de Deir Sharaf et se sont déployés sur la rue Asira.

Il a également été précisé que les forces israéliennes ont mené des perquisitions dans certains commerces situés dans le camp de réfugiés d’Aïn et dans la rue Sufyan, au centre commercial de la ville.

Un enfant de 13 ans blessé à Jérusalem-Est

Dans un communiqué du gouvernorat de Jérusalem, il a été rapporté que des soldats israéliens ont battu un enfant palestinien de 13 ans dans la localité d’Er-Ram, au nord de Jérusalem-Est occupée.

Le communiqué précise que l’enfant blessé a été transporté vers le Complexe médical palestinien, où il a été placé sous traitement.

Les arrestations se poursuivent en Cisjordanie

Selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA, les forces israéliennes ont mené un raid dans la localité de Deir al-Ghusun, rattachée à la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, procédant à l’arrestation de nombreux Palestiniens.

Le média indique que les soldats israéliens ont évacué une maison avant de la transformer en quartier général militaire et en centre d’interrogatoire sur le terrain.

Dans le sud de la Cisjordanie, à Hébron, il a également été rapporté que des colons israéliens ont commencé à ouvrir une nouvelle route de colonisation sur des terres appartenant à des Palestiniens dans la localité de Beit Awa.

Selon des données palestiniennes, depuis octobre 2023, au moins 1 155 Palestiniens ont été tués lors des attaques menées en Cisjordanie par l’armée israélienne et des colons, près de 11 750 personnes ont été blessées et environ 22 000 ont été arrêtées.



* Traduit du turc par Adama Bamba