Le ministre de la Défense vise une expansion des forces armées à près de 35 000 personnels d’ici 2029

L’armée belge atteint un niveau record de recrutement avec près de 3 000 nouveaux soldats, selon un rapport Le ministre de la Défense vise une expansion des forces armées à près de 35 000 personnels d’ici 2029

Les forces armées belges ont recruté près de 3 000 soldats professionnels en 2025, ainsi que 800 réservistes et plus de 700 employés civils, ce qui constitue une année record pour le recrutement militaire, selon des chiffres publiés mercredi.

Des données demandées par le député belge Axel Weydts montrent que l’armée a recruté 509 nouveaux officiers et 1 181 sous-officiers, des chiffres supérieurs à ceux des années précédentes, rapporte le journal De Morgen.

Le nombre de recrues engagées comme soldats réguliers est resté stable à 1 303.

Les hommes continuent de représenter la majorité des recrues, avec un total de 2 561, tandis que le nombre de femmes entrant dans le service militaire a progressivement augmenté pour atteindre 432.

Le ministre belge de la Défense, Theo Francken, s’est fixé pour objectif de porter les effectifs des forces armées à près de 35 000 personnes d’ici 2029, en incluant les militaires professionnels, les réservistes et le personnel civil.

L’armée cherche également des techniciens et des spécialistes en technologies de l’information, alors qu’elle fait face à des pénuries de personnel liées à une vague de départs à la retraite.

L’année dernière, l’armée avait recruté 800 réservistes et 713 employés civils.

La région wallonne a fourni la plus grande proportion de recrues. En Flandre, le Limbourg a dépassé la moyenne nationale.

En revanche, Bruxelles n’a enregistré que 24 recrutements pour 100 000 habitants en âge de travailler, malgré un taux de chômage élevé chez les jeunes dans la capitale.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani