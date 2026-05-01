Hanna cite la multiplication des violations contre les institutions chrétiennes et appelle à une action internationale

L’archevêque grec met en garde contre la menace pesant sur les chrétiens à Jérusalem après l’attaque d’une religieuse Hanna cite la multiplication des violations contre les institutions chrétiennes et appelle à une action internationale

AA / Ramallah / Qais Abu Samra

L’archevêque Atallah Hanna, responsable de la Sebastia de l’Église orthodoxe grecque à Jérusalem, a condamné vendredi l’attaque récente d’une religieuse par un occupant israélien dans la ville, avertissant que de tels incidents reflètent des inquiétudes croissantes quant à l’avenir de la présence chrétienne en Terre sainte.

Hanna a déclaré sur Facebook : « L’attaque d’une religieuse dans la ville de Jérusalem survient dans un contexte de violations croissantes à l’encontre des institutions chrétiennes de la ville. »

Il a ajouté : « Cela reflète des préoccupations grandissantes concernant l’avenir de la présence chrétienne historique en Terre sainte. »

Dans sa publication, accompagnée d’une vidéo, il a averti que de telles attaques « ne sont plus des incidents isolés, mais font partie d’un schéma récurrent qui menace la présence chrétienne », appelant à une action internationale pour les stopper.

Une religieuse a été blessée mardi lors d’une attaque menée par un occupant israélien à Jérusalem-Est occupée et a été transportée à l’hôpital pour recevoir des soins, selon une vidéo largement diffusée documentant l’incident.

Le portail d’information Times of Israel a indiqué que la religieuse travaille à l’École biblique et archéologique française, sans fournir davantage de détails sur son identité ou sa nationalité.

Des centaines de prêtres et de religieuses du monde entier servent dans des églises et des institutions religieuses à Jérusalem-Est occupée.

Ces dernières années, on a observé une augmentation notable des attaques d’Israéliens contre le clergé chrétien et musulman ainsi que contre les lieux religieux à Jérusalem.

Les églises de Jérusalem ont appelé à plusieurs reprises les autorités israéliennes à agir de manière décisive pour mettre fin à de telles attaques.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz