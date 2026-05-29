L’Arabie saoudite annonce la fin de la saison du Hajj avec plus de 1,7 million de pèlerins en 2026

AA/Istanbul/ Hussien Elkabany

L’Arabie saoudite a annoncé vendredi la réussite de la saison du Hajj de cette année, affirmant qu’un système intégré de sécurité, d’organisation et de services a permis aux pèlerins d’accomplir leurs rites dans de bonnes conditions et en toute sérénité.

L’annonce a été faite par le prince Saud ben Mishal ben Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de La Mecque et vice-président du comité permanent du Hajj et de la Omra,



Le prince Saud a indiqué que la saison du Hajj 2026/1447 de l’hégire a bénéficié d’« un système intégré de sécurité, d’organisation et de services » ayant permis aux pèlerins d’accomplir leurs rites de manière fluide et sécurisée.

Il a souligné que le succès du Hajj ne représente pas la fin du travail, mais le début de nouvelles responsabilités, réaffirmant l’engagement de l’Arabie saoudite à assurer chaque année son rôle au service de l’islam et des musulmans.

Mardi, l’Autorité générale des statistiques d’Arabie saoudite a indiqué que le nombre total de pèlerins pour cette saison s’est élevé à 1 707 301, dont 1 546 655 venus de l’étranger représentant 165 nationalités. Quelque 160 646 pèlerins ont accompli le Hajj depuis l’intérieur du royaume.

Ce total dépasse celui de l’année dernière, qui était de 1 673 230 pèlerins, mais reste inférieur au pic de plus de 1,83 million enregistré en 2024. Le pèlerinage annuel doit s’achever samedi.

Les rites du Hajj ont officiellement débuté lundi avec l’arrivée des pèlerins à Mina, à l’ouest de l’Arabie saoudite, dans un dispositif de sécurité et de services étendu.

Ce pèlerinage de six jours comprend notamment le rassemblement à Arafat, les nuits passées à Muzdalifah, la lapidation symbolique de Satan, ainsi que le tawaf d’adieu autour de la Grande Mosquée de La Mecque.

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’islam et constitue une adoration à la fois physique et financière. Il est obligatoire pour tout musulman sain d’esprit, majeur et disposant des moyens financiers nécessaires.



Ce grand rassemblement spirituel a lieu une fois par an, durant le mois lunaire de Dhou al-Hijja. Il réunit des millions de fidèles venus du monde entier pour accomplir une série de rites codifiés, symbolisant l’unité, l’égalité et la soumission à Dieu.



*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir