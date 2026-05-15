« Chaque fois que nous parlons de la protection des civils, Israël attaque les Syriens », a déclaré Ibrahim Olabi

L’ambassadeur syrien auprès de l’ONU accuse Israël de saper la stabilité et la reprise « Chaque fois que nous parlons de la protection des civils, Israël attaque les Syriens », a déclaré Ibrahim Olabi

AA / Washington / Diyar Guldogan

L’ambassadeur syrien auprès de l’ONU a accusé vendredi Israël de saper à plusieurs occasions la reprise et la stabilité de la Syrie par ses attaques militaires continues.

S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une session sur la Syrie, l’ambassadeur Ibrahim Olabi a déclaré que les opérations militaires israéliennes étaient devenues le principal obstacle à la stabilité alors que la Syrie tente de sortir de plusieurs années de conflit.

« En arabe, nous disons que les choses se connaissent par leurs contraires. Malheureusement, c’est le cas avec Israël », a déclaré Olabi aux membres du Conseil.

« Chaque fois que vous parlez de reprise, Israël lance une nouvelle attaque. Chaque fois que nous parlons de la protection des civils, Israël attaque les Syriens et leurs moyens de subsistance. Chaque fois que nous parlons de stabilité, Israël, par ses actes d’agression contre la Syrie, prouve qu’il est le plus grand obstacle à l’atteinte de la stabilité en Syrie », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a également fait référence aux efforts diplomatiques en cours soutenus par les États-Unis, affirmant que la Syrie reste attachée au dialogue et aux accords internationaux malgré les attaques répétées.

« Chaque fois que nous réaffirmons notre engagement envers la diplomatie négociée par les États-Unis, et que nous les remercions pour leurs efforts, nous constatons qu’Israël poursuit ses attaques. Chaque fois que nous nous engageons à respecter le droit international et l’accord de 1974, Israël le viole. Et après toutes ces contradictions et toute cette évidence, le peuple syrien demande : ‘Que fera le monde ?’ »

Malgré les tensions, l’ambassadeur a déclaré que la Syrie entame une nouvelle phase centrée sur la reprise et la reconstruction après des années de guerre.

« Aujourd’hui, alors que je m’adresse à vous, la Syrie est passée de la tragédie à l’opportunité. La Nouvelle Syrie écrit son histoire à travers ses citoyens », a déclaré Olabi.

Il a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts de la Syrie plutôt qu’à imposer des agendas extérieurs.

« Nous appelons le monde à ne pas écrire notre histoire à notre place, mais à être un partenaire de soutien dans une justice accomplie, dans une stabilité renforcée, dans une dignité protégée et dans une prospérité construite », a-t-il conclu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz