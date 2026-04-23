Berlin appelle Téhéran à reprendre les négociations diplomatiques à Islamabad et à mettre fin à son programme d’armes nucléaires

L’Allemagne salue la prolongation du cessez-le-feu par Trump et exhorte l’Iran à revenir aux négociations Berlin appelle Téhéran à reprendre les négociations diplomatiques à Islamabad et à mettre fin à son programme d’armes nucléaires

AA / Berlin / Ayhan Simsek

L’Allemagne a salué jeudi la décision du président américain Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran et a exhorté Téhéran à « saisir cette opportunité » en revenant aux négociations diplomatiques.

« L’Allemagne se félicite de la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran », a déclaré le gouvernement allemand dans un communiqué, ajoutant que cela constitue une opportunité importante pour trouver une solution diplomatique au conflit.

« Téhéran doit saisir cette opportunité », poursuit le communiqué, répétant l’appel de Berlin au gouvernement iranien à envoyer une délégation aux pourparlers prévus à Islamabad, à mettre fin à son programme d’armes nucléaires et à cesser de menacer Israël et les États voisins.

En réponse à la demande de l’Iran de lever les sanctions occidentales, Berlin a précisé que tout assouplissement dépendrait des mesures prises par Téhéran en vue d’un règlement négocié.

« Si un accord global peut être conclu, le gouvernement allemand est prêt à travailler, en étroite coordination avec ses partenaires, pour un assouplissement progressif des mesures restrictives existantes », indique le communiqué.

Cependant, l’Allemagne a averti que de nouvelles sanctions seraient envisagées si l’Iran mettait à exécution ses menaces de perturber la navigation dans le détroit d’Ormuz, route essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz a réitéré que le détroit d’Ormuz doit rester ouvert sans restrictions ni péages et a indiqué que l’Allemagne est prête à contribuer à la protection de la liberté de navigation une fois un accord atteint.

« Une fois la fin durable des hostilités obtenue, le gouvernement allemand, avec ses partenaires, est prêt à contribuer à la libre navigation dans le détroit d’Ormuz conformément au droit international et dans le respect des procédures nationales », précise le communiqué.

L’Allemagne a également indiqué qu’elle continuerait de travailler par des canaux diplomatiques pour mettre fin durablement à la guerre dans le sud du Liban.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz