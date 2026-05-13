Le ministère allemand des Affaires étrangères affirme qu’il est « absolument essentiel » que les accusations fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient tenus pour comptables

L’Allemagne réclame une enquête sur des abus présumés contre des détenus palestiniens en Israël Le ministère allemand des Affaires étrangères affirme qu’il est « absolument essentiel » que les accusations fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient tenus pour comptables

AA / Berlin / Oliver Towfigh Nia

L’Allemagne a appelé mercredi à l’ouverture d’une enquête après la publication d’un article du New York Times faisant état d’allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des détenus palestiniens par Israël.

« Nous avons bien sûr pris connaissance de ces informations. Par principe, le gouvernement fédéral condamne les violences sexuelles dans tous les contextes. Nous ne disposons pas d’informations propres concernant les cas évoqués, c’est pourquoi il est absolument essentiel que ces allégations fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient tenus responsables », a déclaré le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Martin Giese, lors d’un point de presse à Berlin.

Interrogé sur la possibilité que le gouvernement allemand soutienne l’accès d’organismes indépendants aux prisons israéliennes afin d’enquêter sur ces accusations, Giese a répondu : « C’est une politique que le gouvernement fédéral défend depuis longtemps. Nous œuvrons pour que le Comité international de la Croix-Rouge ait accès aux prisonniers palestiniens. »

Dimanche, un chroniqueur d’opinion du New York Times a affirmé que des détenus palestiniens avaient subi des violences sexuelles généralisées de la part de gardiens de prison israéliens, de soldats, de colons et d’interrogateurs, en s’appuyant sur des entretiens avec d’anciens détenus ainsi que sur des rapports d’organisations de défense des droits humains.

Dans une tribune intitulée « Le silence qui entoure le viol des Palestiniens », le chroniqueur Nicholas Kristof a indiqué avoir interrogé 14 hommes et femmes palestiniens ayant décrit des agressions sexuelles et d’autres abus subis durant leur détention ou lors d’attaques menées par les forces israéliennes et des colons.

Kristof a écrit qu’il n’existait « aucune preuve que les dirigeants israéliens ordonnent des viols », mais il a estimé que les autorités israéliennes avaient mis en place « un appareil sécuritaire où la violence sexuelle est devenue », selon un rapport de l’ONU, l’une des « procédures opérationnelles standard » d’Israël.

L’article comprend des témoignages d’anciens détenus affirmant avoir subi des viols, des passages à tabac, des menaces de violences sexuelles et des humiliations pendant leur emprisonnement.

Kristof cite également plusieurs organisations, dont l'organisation, Euro-Med Human Rights Monitor, Save the Children, B’Tselem et le Comité pour la protection des journalistes, qui ont documenté des accusations d’abus sexuels et de mauvais traitements contre des détenus palestiniens.

Le chroniqueur fait aussi référence à un rapport de 49 pages publié l’année dernière par l’ONU, accusant Israël de soumettre « systématiquement » les Palestiniens à des « tortures sexualisées ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir