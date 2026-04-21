L’Allemagne pousse à la diplomatie et appelle l’Iran à rencontrer les États-Unis à Islamabad

Ayhan Şimşek
21 Avril 2026•Mise à jour: 21 Avril 2026
AA / Berlin / Ayhan Simsek
L’Allemagne a appelé mardi l’Iran à s’engager dans des négociations « constructives » avec les États-Unis afin de mettre fin à la guerre et à envoyer une délégation à Islamabad pour des pourparlers prévus cette semaine.
Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a déclaré que les membres de l’Union européenne souhaitent une fin rapide du conflit et soutiennent les efforts visant à trouver une solution diplomatique.
« Les États-Unis ont proposé d’organiser des discussions, et des pays tiers déploient des efforts intensifs pour faciliter un second cycle de négociations », a indiqué Wadephul aux journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg.
« Nous appelons l’Iran à se rendre à Islamabad et à engager des négociations constructives avec les États-Unis. Comme nous le savons, le vice-président américain est prêt à se rendre à Islamabad. L’Iran devrait accepter cette main tendue pour le bien de son propre peuple », a-t-il ajouté.
Wadephul a également réitéré son appel à l’Iran pour qu’il ne bloque pas la navigation dans le détroit d’Ormuz et qu’il permette un retour à une circulation libre et sûre dans cette voie maritime essentielle pour le transport mondial d’énergie.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz