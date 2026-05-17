L’AIEA exprime sa « profonde préoccupation » après une frappe près de la centrale nucléaire de Barakah

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a exprimé dimanche sa « profonde préoccupation » après une frappe de drone ayant provoqué un incendie près de la centrale nucléaire de Barakah de Barakah à Abou Dhabi.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X, l’agence a indiqué avoir été informée par les autorités émiraties que « les niveaux de radiation à la centrale nucléaire de Barakah restent normaux » et qu’« aucun blessé n’a été signalé » après la frappe survenue dans la matinée.

Selon l’AIEA, l’attaque a provoqué un incendie dans un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur du site nucléaire.

L’agence a précisé que des générateurs diesel de secours alimentaient actuellement l’unité 3 de la centrale et qu’elle suivait la situation « de près », en contact permanent avec les autorités des Émirats arabes unis.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a exprimé sa « grave préoccupation » face à cet incident, estimant que « toute activité militaire menaçant la sûreté nucléaire est inacceptable ».

Il a également réitéré son appel à « la plus grande retenue militaire » à proximité des centrales nucléaires afin d’éviter tout risque d’accident nucléaire.

Un peu plus tôt, les autorités d’Abou Dhabi avaient annoncé qu’un incendie s’était déclaré près de la centrale nucléaire de Barakah après une frappe de drone, sans faire de victimes ni provoquer de hausse du niveau de radioactivité.