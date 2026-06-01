Koweït : sept blessés dans une frappe iranienne contre une base américaine Quatre militaires américains et trois sous-traitants auraient été légèrement blessés

Quatre militaires américains et trois sous-traitants civils ont été blessés lors d’une frappe de missile balistique iranienne visant une base aérienne américaine au Koweït la semaine dernière. Cette attaque a été menée en représailles à une frappe aérienne américaine dans le sud de l’Iran, a rapporté dimanche le média CBS News.

Selon la chaîne américaine, les sept personnes blessées ont subi des blessures légères et ont repris leurs fonctions dans les 24 heures suivant l’attaque.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a affirmé avoir ciblé une base aérienne américaine au Koweït en réponse à une frappe aérienne américaine menée près de l’aéroport de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran.

D’après l’agence iranienne Tasnim, le CGRI a indiqué que cette attaque de représailles avait été lancée à 4h50 heure locale (01h20 GMT), quelques heures après ce qu’il a qualifié d’attaque américaine menée à l’aide de projectiles aériens près de l’aéroport de cette ville portuaire.

Dans un communiqué publié par la suite, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré que la frappe de missile avait été « interceptée avec succès par les forces koweïtiennes ».

Les tensions régionales se sont fortement aggravées le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont mené des attaques contre l’Iran. Téhéran a alors riposté par des salves de drones et de missiles visant plusieurs cibles dans la région, avant de fermer le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise. Toutefois, les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable.

Par la suite, le président américain Donald Trump a prolongé la trêve pour une durée indéterminée, tout en maintenant un blocus contre les navires à destination ou en provenance des ports iraniens via cette voie maritime stratégique, affirmant régulièrement qu’un accord de paix était proche.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba