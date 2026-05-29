Journée des Casques bleus : la France rend hommage à ses soldats engagés sous mandat de l’ONU

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France a rendu hommage ce vendredi aux Casques bleus engagés dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus célébrée chaque année le 29 mai.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le ministère français des Armées et des Anciens combattants a salué des militaires qui « s’engagent là où la paix est fragile, pour protéger les civils et contribuer à la stabilité des territoires en crise ».

Le ministère rappelle que plus d’un million de Casques bleus ont été déployés depuis 1948 dans 125 pays sous mandat de l’ONU, ajoutant que la France compte aujourd’hui près de 800 militaires engagés dans ces opérations.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a également rendu hommage aux « soldats de la paix » des Nations Unies, affirmant que « le monde a besoin de l’ONU et de ses Casques bleus ».

Selon lui, environ 50.000 Casques bleus sont actuellement déployés dans le monde, dont plus de 600 Français présents notamment en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, à Chypre et au Liban.

Le chef de la diplomatie française a souligné que ces missions se déroulaient désormais « sur des terrains de plus en plus dangereux », marqués par les attaques armées, la menace terroriste, la criminalité transnationale et les campagnes de désinformation.

Jean-Noël Barrot a également rendu hommage aux Casques bleus morts en mission, rappelant que deux militaires français engagés au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), l’adjudant Montario et le sergent Girardin, avaient perdu la vie en 2026.

De son côté, la ministre Catherine Vautrin a salué sur X l’engagement des militaires français « jusqu’au sacrifice suprême » pour « protéger les civils » et « protéger la paix ».

Créée en 1948, la Journée internationale des Casques bleus rend hommage aux personnels civils et militaires engagés dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU à travers le monde.

