La France célèbre ce samedi la Journée de l’Europe, commémorant chaque année la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le point de départ de la construction européenne

Journée de l’Europe : Macron et ses ministres mettent en avant les contributions européennes La France célèbre ce samedi la Journée de l’Europe, commémorant chaque année la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le point de départ de la construction européenne

AA / Istanbul

Le président français, Emmanuel Macron, a rappelé que « l’Europe est un héritage arraché aux ruines, un trésor façonné par le courage de celles et ceux qui ont refusé que le nationalisme et la guerre soient notre destin » dans un message publié sur le réseau social américain X. Selon lui, l’Union européenne joue un rôle déterminant dans la protection des citoyens français face aux crises majeures : pandémie, turbulences économiques et guerre en Ukraine.

Le chef de l’État français a souligné que l’Europe dépasse le cadre économique « Elle soutient notre agriculture, notre jeunesse et nos universités, notre recherche, nos territoires et nos emplois, notre diversité culturelle, nos exportations, nos frontières, notre sécurité et notre indépendance dans un monde de périls », a-t-il précisé, en évoquant notamment le marché unique et les politiques communes de soutien aux secteurs stratégiques.

Ambitions géopolitiques et contributions concrètes de l’Europe

Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a quant à lui insisté sur la dimension géopolitique et stratégique de l’Europe : « Qui sera la superpuissance du XXIe siècle ? C’est l’Europe », a-t-il affirmé toujours sur la plateforme américaine X, en soulignant la nécessité de « tenir le cap de la souveraineté européenne » face aux États-Unis et à la Chine. Il a également rappelé que le projet européen repose sur des valeurs démocratiques et sociales distinctives, en soulignant la qualité de vie plus élevée en Europe comparée à d’autres puissances mondiales.

Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, a rappelé que « la France est le premier bénéficiaire des fonds européens », avec « 9,5 milliards d'euros par an dans la politique agricole commune ». Il a également évoqué les financements prévus pour 2028-2034 dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, le quantique, la défense, le spatial et les technologies vertes. Haddad a souligné les efforts de simplification des textes européens, notamment avec « le 28e régime de droit des affaires, un droit plus simple pour pouvoir créer son entreprise qui s'appliquera de la même façon à toutes les startups et les PME européennes », et a insisté sur la nécessité de garantir la réciprocité dans les normes et de protéger les filières françaises face à la concurrence internationale.

Le 9 mai est principalement célébré comme la Journée de l'Europe, commémorant la déclaration de Robert Schuman en 1950, considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne.