Les autorités indiquent que des dizaines de personnes ont investi le site sous la protection de la police israélienne, alors que les restrictions s’intensifient à Jérusalem-Est

Jérusalem : les occupants israéliens ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa dans un contexte de tensions Les autorités indiquent que des dizaines de personnes ont investi le site sous la protection de la police israélienne, alors que les restrictions s’intensifient à Jérusalem-Est

AA / Istanbul / Lina Altawell

Des dizaines d’occupants israéliens ont pris d’assaut le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée mercredi sous une forte protection policière, alors que les tensions montent en Cisjordanie occupée, selon les autorités palestiniennes.

Le gouvernorat de Jérusalem a indiqué que les occupants ont circulé dans les cours du complexe et accompli des rituels religieux provocateurs, notamment ce qu’ils appellent la « prosternation épique », près de la porte Bab al-Rahma et de la mosquée du Dôme du Rocher.

Des groupes affiliés au soi-disant mouvement du Temple ont encouragé davantage d’occupants à pénétrer sur le site et à hisser des drapeaux israéliens dans ses cours, a ajouté le gouvernorat via l’agence officielle Wafa.

Cette incursion intervient alors que la police israélienne renforce les restrictions à Jérusalem-Est en installant des points de contrôle, en fermant des routes et en limitant l’accès à la mosquée pour les fidèles.

Depuis début avril, ces incursions se multiplient, avec des occupants israéliens effectuant des rituels publics à l’intérieur du complexe.

La semaine dernière, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a pénétré dans le complexe pour accomplir des rituels talmudiques, marquant sa troisième incursion de l’année et la seizième depuis sa prise de fonction fin 2022

La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu le plus sacré pour les musulmans. Les Juifs appellent la zone « Mont du Temple », affirmant qu’elle a été le site de deux temples juifs antiques.

Depuis 2003, la police israélienne permet unilatéralement aux occupants d’entrer dans la mosquée chaque jour lors de deux périodes, prières du matin et de l’après-midi, sauf les vendredis et samedis.

Les Palestiniens estiment qu’Israël intensifie ses efforts pour judaïser Jérusalem-Est, y compris Al-Aqsa, et effacer son identité arabe et islamique.

Ils considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État, conformément aux résolutions internationales qui ne reconnaissent pas l’occupation israélienne de la ville en 1967 ni son annexion en 1980.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz