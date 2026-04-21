Les occupants ont accompli des rituels talmudiques lors de l’incursion escortée par la police

Jérusalem : des occupants israéliens hissent le drapeau d’Israël lors de l’assaut de la mosquée Al-Aqsa Les occupants ont accompli des rituels talmudiques lors de l’incursion escortée par la police

AA / Jérusalem – Istanbul / Abdel Ra'ouf Arnaout

Des occupants israéliens ont pris d’assaut mardi l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée, hissant le drapeau israélien lors de l’incursion sur fond d’escalade en Cisjordanie.

Les occupants sont entrés de force sur le site par la porte des Maghrébins, l’une des entrées de la mosquée, sous une forte protection policière, selon un journaliste Anadolu.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des occupants accomplissant des rituels talmudiques et priant à voix haute, notamment ce qui est appelé une « prosternation épique », en particulier dans la zone est de l’esplanade.

Des photos partagées en ligne montrent également deux occupants brandissant le drapeau israélien à l’intérieur du site, avec le Dôme du Rocher visible derrière eux.

Des occupants ont déjà hissé des drapeaux israéliens sur ce site sensible, un geste largement dénoncé par les Palestiniens comme « provocateur ».

Le département du Waqf islamique à Jérusalem considère ces pratiques comme une violation du statu quo en vigueur sur le site, tandis que la police israélienne n’a pas empêché les occupants de les mener.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l’islam. Les juifs appellent la zone le Mont du Temple, affirmant qu’elle abritait deux temples juifs dans l’Antiquité.

Depuis 2003, la police israélienne autorise unilatéralement les occupants à entrer sur l’esplanade quotidiennement à deux moments, le matin et l’après-midi, sauf les vendredis et samedis.

Les Palestiniens affirment qu’Israël intensifie ses efforts pour judaïser Jérusalem-Est, où se trouve Al-Aqsa, et effacer son identité arabe et islamique.

Les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État, conformément aux résolutions internationales qui ne reconnaissent pas l’occupation de la ville par Israël en 1967 ni son annexion en 1980.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz