Le conducteur, au volant d’une Citroën grise, a quitté la chaussée, monté sur le trottoir et percuté plusieurs personnes avant de terminer sa course dans la vitrine d’un magasin

Italie: un homme fonce sur des piétons à Modène : 8 blessés, dont 4 graves Le conducteur, au volant d’une Citroën grise, a quitté la chaussée, monté sur le trottoir et percuté plusieurs personnes avant de terminer sa course dans la vitrine d’un magasin

AA/Ankara

Un homme a délibérément foncé en voiture sur des piétons samedi après-midi dans le centre de Modène, dans le nord de l’Italie, faisant huit blessés dont quatre graves, avant d’être maîtrisé par des passants.

L’incident s’est produit vers 16h30 sur la Via Emilia Centro, une rue commerçante très fréquentée.

Le conducteur, au volant d’une Citroën grise, a quitté la chaussée, monté sur le trottoir et percuté plusieurs personnes avant de terminer sa course dans la vitrine d’un magasin.

Selon le maire de Modène, Massimo Mezzetti, une femme a été grièvement blessée, ses jambes ayant été écrasées. Quatre blessés sont dans un état grave.

Après l’impact, le suspect, Salim El Koudri, 31 ans, citoyen italien d’origine marocaine, est sorti du véhicule armé d’un couteau et a tenté de poignarder un passant qui tentait de l’intercepter.

Il a été rapidement maîtrisé par plusieurs citoyens avant d’être interpellé par la police.

Les analyses toxicologiques ont révélé l’absence d’alcool et de stupéfiants dans son organisme.

L’homme avait suivi un traitement psychiatrique récemment.

Selon certaines sources, il aurait agi par « rancœur », se disant victime de harcèlement.

La piste terroriste n’est pour l’instant pas privilégiée, même si des unités spécialisées participent à l’enquête.

La Première ministre Giorgia Meloni a qualifié les faits d’« extrêmement graves » et a salué le courage des passants qui ont neutralisé l’agresseur.