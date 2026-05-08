Le secrétaire d’État américain rencontre également le ministre italien des Affaires étrangères lors de sa visite

Italie : Meloni reçoit Rubio alors des tensions transatlantiques marquent la présidence de Trump Le secrétaire d’État américain rencontre également le ministre italien des Affaires étrangères lors de sa visite

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le secrétaire d’État américain Marco Rubio ont entamé vendredi des discussions au Palais Chigi à Rome, selon l’agence italienne ANSA.

Avant sa rencontre avec Meloni, Rubio s’est également entretenu avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

« Je suis convaincu que l’Europe a besoin de l’Amérique, que l’Italie a besoin de l’Amérique, mais que les États-Unis ont aussi besoin de l’Europe et de l’Italie. Ce sont les relations transatlantiques ; l’unité occidentale est fondamentale », aurait déclaré Tajani à Rubio.

Rubio est arrivé à Rome après avoir rencontré le pape Pope Leo XIV au Vatican jeudi.

Les relations entre l’administration Trump et plusieurs gouvernements européens se sont de plus en plus tendues sur plusieurs dossiers, notamment la guerre avec l’Iran, le partage du fardeau au sein de l’OTAN, les droits de douane et la rhétorique basée sur la confrontation de Trump envers les alliés traditionnels.

Dans ce contexte, les relations entre Trump et le Vatican se sont particulièrement dégradées en raison de la guerre avec l’Iran.

Le pape Léon XIV a appelé à plusieurs reprises à la paix, au dialogue et à la désescalade du conflit, tout en critiquant l’escalade militaire et en mettant en garde contre les souffrances des civils. Trump a répliqué par une série d’attaques publiques, accusant le pape d’être « faible », « mauvais en politique étrangère » et d’« aider de facto l’Iran ».

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani