- Le gouvernement de droite dirigé par Giorgia Meloni affirme que des ressortissants italiens ont été « illégalement » entravés lors de l’opération et appelle au respect du droit international

Italie : Giorgia Meloni dénonce une entrave « illégale » et appelle au respect du droit international - Le gouvernement de droite dirigé par Giorgia Meloni affirme que des ressortissants italiens ont été « illégalement » entravés lors de l’opération et appelle au respect du droit international

AA/Rome/Giada Zampano

Le gouvernement italien a condamné jeudi la saisie de navires appartenant à la flottille Global Sumud par les forces israéliennes, appelant à la libération immédiate des militants italiens « illégalement » détenus lors de l’opération.

Dans un bref communiqué, l’exécutif conservateur dirigé par Giorgia Meloni a exhorté Israël à « respecter pleinement le droit international » et à garantir la sécurité des personnes à bord. Les organisateurs de la flottille ont indiqué que les embarcations avaient été interceptées durant la nuit, en eaux internationales, à proximité de la Grèce.

Selon les médias italiens, environ 24 ressortissants italiens figurent parmi les personnes interpellées.

Le gouvernement Meloni a également réaffirmé son engagement à fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza Strip « dans le cadre de la coopération internationale et dans le respect du droit international ».

La flottille affirme que 21 bateaux ont été saisis mercredi soir à quelques milles des eaux territoriales grecques, tandis que 17 autres ont réussi à atteindre les eaux grecques. Les organisateurs précisent que la mission transporte de l’aide humanitaire destinée à Gaza et vise à contester le blocus naval imposé par Israël.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré sur X qu’environ 175 militants issus de plus de 20 bateaux « se dirigeaient pacifiquement vers Israël ».

La branche italienne de la flottille a dénoncé une « intervention armée en eaux internationales », y voyant une violation du droit international, et a appelé Italie et l’Union européenne à engager des démarches diplomatiques.

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a indiqué avoir chargé l’unité de crise italienne ainsi que les ambassades à Tel-Aviv et à Athènes de demander des éclaircissements aux autorités israéliennes et grecques, et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens italiens concernés.

Les organisateurs évoquent une mobilisation d’environ 60 bateaux et près de 1 000 militants, partis ces dernières semaines de ports tels que Marseille, Barcelone et Syracuse. Une tentative similaire l’an dernier s’était soldée par l’interception des navires en eaux internationales et l’expulsion de centaines de militants.

Ce nouvel incident intervient dans un contexte de trêve fragile entre Israël et le Hamas, conclue en octobre 2025 après plus de deux ans de conflit dans la bande de Gaza.

Si les combats de grande ampleur ont cessé, des violences sporadiques et des désaccords sur l’acheminement de l’aide, le retrait des troupes et la gouvernance post-conflit continuent de freiner la mise en œuvre des phases suivantes de l’accord.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir