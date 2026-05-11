Organisé les 11 et 12 mai, le rendez-vous réunit chercheurs, intellectuels et représentants de la société civile autour des enjeux de décolonisation des savoirs et des structures de pouvoir

Istanbul accueille le Forum mondial sur la décolonisation autour des crises globales et des savoirs postcoloniaux Organisé les 11 et 12 mai, le rendez-vous réunit chercheurs, intellectuels et représentants de la société civile autour des enjeux de décolonisation des savoirs et des structures de pouvoir

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le Forum mondial sur la décolonisation s’est ouvert ce lundi à Istanbul avec un appel à repenser les centres de production du savoir et les rapports de pouvoir à l’échelle mondiale.

Organisé les 11 et 12 mai au sein du Centre Culturel Ataturk, le rendez-vous réunit chercheurs, intellectuels, universitaires et représentants de la société civile venus de plusieurs régions du monde autour des enjeux liés à la décolonisation des savoirs, des institutions et des structures de pouvoir.

Dans son discours d’ouverture, Esra Albayrak a souligné que la démarche portée par le forum ne visait pas à construire « un autre centre contre l’Occident », mais à ouvrir un espace de réflexion global permettant également à l’Occident de « se libérer du complexe de domination qui l’a saisi ».

« Il devient clair que le système international a atteint ses limites, confronté aux frontières d’un savoir produit à Paris, Londres, New York ou Amsterdam », a-t-elle déclaré, estimant que le monde avait désormais besoin « de nouveaux centres et de nouvelles sagesses produites à Istanbul, Jakarta, Addis-Abeba, Rabat, Le Caire et Gaza ».

Les travaux du forum s’inscrivent dans un contexte international marqué par des crises économiques, sociales, environnementales et géopolitiques qui interrogent les fondements de l’ordre mondial contemporain ainsi que les héritages persistants du colonialisme.

Parmi les principales thématiques abordées figurent la production et la circulation des savoirs, les méthodologies décoloniales, les inégalités globales, les transformations des sociétés contemporaines, ainsi que l’émergence d’un monde de plus en plus multipolaire.

Plusieurs figures intellectuelles et universitaires internationales participent à cette édition, notamment Mireille Fanon-Mendès-France, Walter Mignolo, Salman Sayyid, Houria Bouteldja, François Burgat, Jeremy Scahill et Lilian Thuram.

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Au programme figurent également des sessions consacrées à la Palestine, à la décolonisation des médias, du droit international, de l’éducation et des sciences sociales, ainsi qu’aux questions de souveraineté économique et de justice épistémique.

Les organisateurs présentent ce forum comme un espace international de dialogue critique visant à interroger les prolongements contemporains des héritages coloniaux et à ouvrir de nouvelles perspectives intellectuelles et politiques face aux déséquilibres du système mondial actuel.