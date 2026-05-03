Israël valide l’achat de nouveaux avions de chasse F-35 et F-15IA auprès des États-Unis

Un comité ministériel israélien a approuvé l’acquisition de deux nouvelles escadrilles d’avions de chasse F-35 et F-15IA, fabriqués aux États-Unis, a annoncé le ministère israélien de la Défense, sur fond de tensions persistantes avec l’Iran.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a précisé que le Comité ministériel chargé des acquisitions a validé un plan visant à l’achat d’une quatrième escadrille de F-35 ainsi que d’une deuxième escadrille de F-15IA.

Les accords, estimés à « des dizaines de milliards » de shekels, « incluent l’intégration complète de la flotte au sein de l’armée de l’air israélienne, ainsi que la maintenance globale, les pièces de rechange et le soutien logistique », indique le communiqué.

Cette décision intervient alors qu’Israël poursuit ses frappes dans la bande de Gaza et au Liban, en violation des accords de cessez-le-feu. Par ailleurs, des informations évoquent une possible préparation de Tel-Aviv à une reprise des hostilités avec Téhéran.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant une riposte de Téhéran contre Israël, mais aussi contre d’autres pays de la région abritant des installations américaines, ainsi que des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Par la suite, le président américain Donald Trump a unilatéralement prolongé la trêve à la demande du Pakistan, sans fixer de nouveau calendrier.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba

