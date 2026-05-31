L'armée israélienne appelle les habitants du nord à rester à proximité des abris alors que les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient

Israël suspend les cours et ferme les plages près de la frontière libanaise sur fond d’escalade des tensions L'armée israélienne appelle les habitants du nord à rester à proximité des abris alors que les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient

L'armée israélienne a annoncé samedi la suspension des activités éducatives et la fermeture des plages dans les zones situées à proximité de la frontière libanaise, sur fond d’escalade des hostilités avec le Hezbollah.

Selon un communiqué militaire, ces mesures ont été décidées à l’issue d’une évaluation de la situation sécuritaire le long de la frontière nord. Les activités scolaires ont été suspendues dans les localités adjacentes au Liban, tandis que les rassemblements publics ont été limités et les plages fermées dans les secteurs concernés.

Les habitants ont également été appelés à rester à proximité des abris et des espaces protégés dimanche et lundi.

Dans la Haute-Galilée et sur le plateau du Golan occupé, les activités éducatives ne pourront se poursuivre qu’à l’intérieur de bâtiments ou de sites offrant un accès immédiat à des zones protégées, a précisé l’armée.

Cette annonce intervient alors que des médias israéliens rapportent que l’armée cherche à intensifier ses opérations terrestres au Liban et a installé des ponts sur le fleuve Litani afin de faciliter les déplacements de troupes.

Le Hezbollah a, de son côté, élargi samedi le champ de ses attaques vers le nord d’Israël, affirmant agir en réponse à ce qu’il qualifie de violations quotidiennes par Israël de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé jusqu’au début du mois de juillet.

Une source militaire libanaise de haut rang a indiqué à Anadolu que les forces israéliennes avaient atteint plusieurs villages et localités situés au nord du Litani, notamment Zawtar al-Sharqiya et Shaqif Arnoun, s’approchant des abords de la ville de Nabatieh.

Vendredi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l’armée avait franchi le Litani et progressé vers ce qu’il a décrit comme des « positions de contrôle ».

Depuis le 2 mars, Israël mène une vaste campagne militaire au Liban qui a fait 3 371 morts et 10 129 blessés, selon les chiffres officiels libanais.

Le conflit a également provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, d’après les autorités libanaises.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir