Les autorités israéliennes doivent demander mardi devant un tribunal d’Ashkelon une prolongation de six jours de la détention de deux activistes de la Flottille mondiale Sumud arrêtés la semaine dernière en eaux internationales

Israël sollicite six jours supplémentaires de détention pour deux activistes de la flottille humanitaire vers Gaza Les autorités israéliennes doivent demander mardi devant un tribunal d’Ashkelon une prolongation de six jours de la détention de deux activistes de la Flottille mondiale Sumud arrêtés la semaine dernière en eaux internationales

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Les autorités israéliennes doivent demander mardi devant un tribunal d’Ashkelon une prolongation de six jours de la détention de deux activistes de la Flottille mondiale Sumud arrêtés la semaine dernière en eaux internationales au large de la Crète, selon l’ONG israélienne de défense des droits humains Adalah.

L’audience concerne l’Espagnol Saïf Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila, transférés en Israël après l’interception par la marine israélienne de la Flottille mondiale Sumud, une initiative internationale partie de Barcelone pour tenter de briser le blocus imposé à la bande de Gaza et y acheminer une aide humanitaire. Une première prolongation de deux jours de leur détention avait déjà été validée dimanche par la justice israélienne.

Selon Adalah, les deux activistes, actuellement détenus dans la prison de Shikma, observent une grève de la faim pour protester contre ce qu’ils qualifient de détention illégale et de mauvais traitements. L’organisation affirme qu’aucune inculpation formelle n’a encore été retenue, tandis qu’Israël les soupçonne d’infractions sécuritaires et de liens présumés avec le Hamas, des accusations rejetées par leur défense ainsi que par Madrid et Brasilia.

L’arrestation des deux hommes, intervenue avec celle de plus de 170 autres activistes finalement relâchés en Grèce, a suscité de vives protestations diplomatiques de l’Espagne et du Brésil, qui dénoncent une interception menée hors juridiction israélienne et contraire au droit international.

Depuis 2007, Israël impose un blocus strict à la bande de Gaza, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

En octobre 2023, Israël a lancé une offensive d’envergure sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant des destructions massives dans l’enclave assiégée.