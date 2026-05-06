L'armée israélienne affirme que la frappe visait le commandant de la force Radwan du Hezbollah

Israël frappe la capitale libanaise lors de la première attaque depuis le cessez-le-feu d'avril L'armée israélienne affirme que la frappe visait le commandant de la force Radwan du Hezbollah

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Israël a mené une frappe aérienne sur la banlieue sud de Beyrouth mercredi soir, marquant la première attaque contre la capitale libanaise depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu temporaire le 17 avril.

Selon l'Agence nationale d'information (ANI), des avions de combat israéliens ont frappé le secteur de Ghobeiry près de Haret Hreik, à proximité de la station-service Allameh, dans le sud de Beyrouth.

Trois missiles ont touché un appartement résidentiel dans le sud de Beyrouth, dans les environs de Haret Hreik, a ajouté l'agence.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont affirmé que l'attaque visait le commandant de la force Radwan du Hezbollah.

« L'armée israélienne (FDI) vient de frapper à Beyrouth le commandant de la force Radwan au sein de l'organisation du Hezbollah pour l'éliminer », ont-ils déclaré dans un communiqué relayé par le site d'information The Times of Israel.

Le Hezbollah n'a fait aucun commentaire concernant la frappe ou le sort du commandant visé.

Malgré un cessez-le-feu annoncé le 17 avril et prolongé jusqu'au 17 mai, l'armée israélienne poursuit ses frappes quotidiennes au Liban et la démolition massive de maisons dans des dizaines de villages, faisant écho à des années de dévastation à Gaza.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh