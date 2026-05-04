Des images partagées par Ben-Gvir sur son compte Instagram montrent un gâteau décoré d’un large nœud de pendaison doré, offert lors d’une réception organisée dimanche soir près de la ville d’Ashdod

Israël : Ben-Gvir fête ses 50 ans avec un « nœud coulant » en référence à la loi de peine de mort des Palestiniens Des images partagées par Ben-Gvir sur son compte Instagram montrent un gâteau décoré d’un large nœud de pendaison doré, offert lors d’une réception organisée dimanche soir près de la ville d’Ashdod

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a célébré son 50e anniversaire avec un gâteau orné d’un « nœud coulant », en référence à la loi controversée prévoyant la peine de mort pour des prisonniers palestiniens, suscitant de vives réactions au sein de l’opinion publique israélienne.

Des images partagées par Ben-Gvir sur son compte Instagram montrent un gâteau décoré d’un large nœud de pendaison doré, offert lors d’une réception organisée dimanche soir près de la ville d’Ashdod.

Sur ce gâteau, tenu par l’épouse du ministre, Ayala Ben-Gvir, figurait également l’inscription : « Félicitations au ministre Ben-Gvir. Parfois, les rêves deviennent réalité », en allusion au vote récent de la Knesset en faveur du projet de loi imposant la peine capitale à certains prisonniers palestiniens condamnés pour « terrorisme ».

Connu comme l’un des principaux promoteurs de ce texte, Ben-Gvir avait déjà participé, avec des députés de son parti Otzma Yehudit, à plusieurs séances parlementaires en arborant un badge représentant un nœud coulant.

La réception d’anniversaire a également attiré les critiques en raison de la présence de hauts responsables de la police israélienne, plusieurs commentateurs dénonçant une illustration de l’influence croissante du pouvoir politique sur les institutions sécuritaires.

Le Parlement israélien a récemment approuvé, dans le contexte de l’escalade régionale avec l’Iran, un projet de loi ouvrant la voie à l’exécution de prisonniers palestiniens reconnus coupables d’avoir tué un Israélien « dans le but de nier l’existence de l’État d’Israël ».

Le texte prévoit qu’une condamnation à mort pourra être prononcée à la majorité simple des juges, sans exigence d’unanimité, et autorise également les tribunaux militaires israéliens opérant en Cisjordanie occupée à infliger la peine capitale.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction militaire en Cisjordanie, les voies de recours et les possibilités de grâce seraient fortement limitées.

Plusieurs organisations israéliennes de défense des droits humains ont saisi la Cour suprême israélienne pour demander l’annulation de cette loi, estimant qu’elle vise spécifiquement les prisonniers palestiniens et contrevient aux principes fondamentaux du droit international.

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La Cour suprême a d’ailleurs décidé, à la suite d’un recours du Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël, Adalah, de suspendre provisoirement l’application du texte jusqu’au 24 mai.

Cette nouvelle polémique renforce les critiques visant Itamar Ben-Gvir, régulièrement accusé d’attiser les tensions par des gestes et déclarations perçus comme des provocations à l’encontre des Palestiniens.