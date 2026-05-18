Israël aurait construit 2 bases militaires secrètes en Irak pour des opérations contre l'Iran

AA / Istanbul / Tarek Chouiref

Selon un article publié dimanche par le New York Times, Israël aurait construit deux sites militaires secrets dans le désert occidental de l’Irak pour soutenir des opérations contre l’Iran.



Le journal, citant des responsables irakiens et régionaux, a indiqué qu’un site nouvellement révélé était l’une des deux installations secrètes utilisées de manière intermittente par Israël en Irak depuis plus d’un an.



Les responsables locaux ont déclaré que les sites étaient utilisés pour le soutien aérien, le ravitaillement en carburant et les services médicaux, et ont également joué un rôle lors de la guerre de 12 jours contre l’Iran en juin 2025.



L’un des sites a été découvert par un berger irakien, Awad al-Shammari, qui a constaté une activité militaire inhabituelle près d’al-Nukhaib en mars et a alerté les autorités locales après avoir vu des hélicoptères, des tentes et ce qui semblait être une piste d’atterrissage improvisée, selon le New York Times.



L'article indique par ailleurs que le berger en question a ensuite disparu et a été retrouvé mort, tandis que les forces irakiennes envoyées pour enquêter dans la région ont été la cible de tirs, tuant un soldat et en blessant deux autres.



Plus tôt en mai, le Wall Street Journal avait rapporté qu'Israël avait établi un site militaire secret dans le désert occidental de l'Irak pour soutenir des opérations contre l'Iran.



Dans des déclarations à Anadolu suite au rapport du Wall Street Journal, un haut responsable de la sécurité irakienne a rejeté les affirmations concernant une activité militaire israélienne dans le désert occidental de l'Irak soutenant que ces informations étaient "fausses".



Le responsable a affirmé que les forces irakiennes avaient été confronté à une opération aérienne "mystérieuse" dans la région désertique d'al-Nukhaib en mars et que l'incident avait été traité à l'époque.



* Traduit par Tuncay Çakmak