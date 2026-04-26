Des policiers salués pour leur intervention rapide après l’explosion d’un engin devant un commissariat, les habitants, dont des nourrissons, ayant été mis en sécurité

Irlande du Nord : la police déjoue un attentat présumé du New IRA et évite des victimes Des policiers salués pour leur intervention rapide après l’explosion d’un engin devant un commissariat, les habitants, dont des nourrissons, ayant été mis en sécurité

La police en Irlande du Nord a indiqué qu’un attentat présumé à la voiture piégée, attribué au groupe dissident New IRA, n’a fait aucune victime grâce à l’évacuation rapide des habitants avant l’explosion, survenue devant un commissariat à Dunmurry.

Le Service de police d’Irlande du Nord a précisé dimanche qu’un véhicule détourné, contenant un engin composé d’une bonbonne de gaz, a explosé tard samedi à l’extérieur du poste situé au sud-ouest de Belfast. Les forces de l’ordre avaient commencé à évacuer les habitations voisines, y compris des résidents avec deux nourrissons, au moment de la déflagration.

Le vice-chef de la police, Bobby Singleton, a indiqué que « l’hypothèse de travail initiale » pointe vers le groupe républicain dissident New IRA. Il a salué le courage des agents, affirmant qu’ils ont « immédiatement couru vers le danger », ce qui aurait probablement permis de sauver des vies.

Aucun blessé n’a été signalé, mais l’explosion a causé d’importants dégâts. L’attaque est traitée comme une tentative de meurtre et l’enquête est menée par les services antiterroristes.

Cet incident survient après une tentative d’attaque similaire le mois dernier à Lurgan, également attribuée à des groupes républicains dissidents.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir