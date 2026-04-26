Irlande du Nord : la police déjoue un attentat présumé du New IRA et évite des victimes

Mehmet Solmaz
26 Avril 2026•Mise à jour: 26 Avril 2026
La police en Irlande du Nord a indiqué qu’un attentat présumé à la voiture piégée, attribué au groupe dissident New IRA, n’a fait aucune victime grâce à l’évacuation rapide des habitants avant l’explosion, survenue devant un commissariat à Dunmurry.
Le Service de police d’Irlande du Nord a précisé dimanche qu’un véhicule détourné, contenant un engin composé d’une bonbonne de gaz, a explosé tard samedi à l’extérieur du poste situé au sud-ouest de Belfast. Les forces de l’ordre avaient commencé à évacuer les habitations voisines, y compris des résidents avec deux nourrissons, au moment de la déflagration.
Le vice-chef de la police, Bobby Singleton, a indiqué que « l’hypothèse de travail initiale » pointe vers le groupe républicain dissident New IRA. Il a salué le courage des agents, affirmant qu’ils ont « immédiatement couru vers le danger », ce qui aurait probablement permis de sauver des vies.
Aucun blessé n’a été signalé, mais l’explosion a causé d’importants dégâts. L’attaque est traitée comme une tentative de meurtre et l’enquête est menée par les services antiterroristes.
Cet incident survient après une tentative d’attaque similaire le mois dernier à Lurgan, également attribuée à des groupes républicains dissidents.
*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir